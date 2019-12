Erste-Hilfe-Rucksack für Gymnasium

Dingelstädt. Der Schulsanitätsdienst am St.-Josef-Gymnasium in Dingelstädt hat einen Erste-Hilfe-Rucksack für die Ausübung des Dienstes an der Schule bekommen. Übergeben wurde der Rucksack vom DRK-Kreisverband Eichsfeld in Kooperation mit Hansaplast. Der Rucksack kommt ab jetzt immer zum Einsatz, wenn die Schulsanitäter unterwegs sind, und bildet gleichzeitig das Handwerkszeug der Sanitäter. Bestückt ist dieser mit Verbandsmaterialien wie Binden, Kompressen, Dreiecktüchern, Rettungsdecken, verschiedenen Pflastern, Kühlmaterial, Life-Key und Handschuhen. Nicht nur bei den zwölf aktiven Schulsanitätern, sondern auch beim Schulleiter Peter Krippendorf herrschte besondere Freude über dies nützliche Geschenk, heißt es vom Kreisverband. Florian Blacha, Vorstand Nationale Hilfegesellschaft im DRK Eichsfeld, erklärte den jungen Ersthelfern den Inhalt des nützlichen Begleiters.