Erster Entwurf für neuen Kindergarten in Kallmerode

Der Katholische Kindergarten St. Josef in Kallmerode wird mit einem Neubau ersetzt. Anna (im Bild) und ihre Freunde ziehen vorerst in das Obergeschoss des Gemeindesaals.

Der katholische Kindergarten St. Josef in der Kirchgasse in Kallmerode verliert bald seine Betriebserlaubnis. Nachdem man im Ortsteilrat im vergangenen Jahr beschlossen hatte, ein Ausweichquartier im Obergeschoss des Gemeindesaals einzurichten, schauten sich die Ratsmitglieder am Mittwochabend nun die Entwürfe für den Ersatzneubau an. Der soll auf den Gelände des bestehenden Kindergartens errichtet werden und planmäßig die aktuellen 25 Plätze erhalten sowie 20 neue dazu bekommen.

„Es ist ein heißes Thema, ich weiß“, sagte Ortsteilbürgermeister Torsten Städtler (CDU) am Mittwochabend zu den anwesenden Ratsmitgliedern und einigen Bürgern, die mit gebotenem Abstand im Gemeindesaal Platz genommen hatten. „Die Rahmenbedingungen sind nicht besonders gut. Schaut man auf die Haushaltslage des Freistaates in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und die instabile Regierung, haben wir einen langen Weg zu gehen. Aber wir sind nun mal auf Fördermittel angewiesen. Die Baumaßnahme hängt davon ab.“ Er wolle aber betonen, dass man viel vorbereitet und geleistet habe und den Ersatzneubau mit allen Mitteln vorantreibe.

Ein Ausdruck dieses Willens sei nun die Vorstellung der Entwürfe für den Ersatzneubau. Die erstellte Karla Senft mit ihrem Architekturbüro in Heiligenstadt. Drei Varianten standen dabei zur Debatte, die sich in der Materialansicht aber noch ändern können. Sie wurden von allen fachlich beteiligten Personen, so zum Beispiel Kindergartenleitung und -mitarbeiter, Arbeitsschutzbeauftragter, Träger, Pfarrgemeinde, Fachamtsleiter und eben dem Bürgermeister besprochen, die Vor- und Nachteile abgewägt.

Neues Haus wird am Hang mit zwei separat begehbaren Etagen gebaut

Mit der Entscheidung zeigte sich Torsten Städtler zufrieden. Man werde ein modernes und tolles Haus bekommen, ein „Optimum für Kinder und Erzieher“. Die Einrichtung wird nach aktuellem Planungsstand aufgrund der Hanglage zwei Etagen haben, die auch einzeln betreten werden können, große Fenster und zwei gegeneinander gestellte Pultdächer.

Der Bürgermeister konnte weiterhin verkünden, dass der Bauantrag nun beim Landkreis eingereicht wurde. Im Herbst wolle man auch mit den Abrissarbeiten des alten Kindergartens beginnen.

Damit erhofft sich der Bürgermeister auch ein bisschen Druck auf die Fördermittelgeber ausüben zu können. „Wir wollen alles getan haben, was geht, damit dann nur noch der Fördermittelbescheid fehlt.“ Auf den hofft er spätestens im kommenden Jahr.

Eine Lanze wollte er dann noch für Tobias Otto, Fachamtsleiter Zentrale Verwaltung der Stadt Leinefelde-Worbis brechen. „Er hängt sich ganz schön rein für unser Kallmerode.“ Auch sei er froh, mit der Stadt so viel Fachkompetenz und Manpower im Rücken zu haben. „Allein wäre so ein Projekt wohl nicht zu stemmen gewesen.“

Derweil ist im Obergeschoss des Gemeindesaals fast alles bereit für den Einzug der Kinder. Der ist Ende Oktober geplant und dahingehend geben sich auch alle Beteiligten optimistisch. Innen dreht es sich nämlich nur noch um die Küche, die fertig gestellt werden muss. Außen geht es um eine neue Brandschutztreppe, die die neuen Brandschutzauflagen unumgänglich machten. Die Fundamente dafür werden in der kommenden Woche gesetzt. Die müssen vier Wochen aushärten. Die Treppe selbst ist auch fertig und muss nur noch montiert werden.