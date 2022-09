Erstes Brehmer Burschen-Sommerfest

Voxxclub wollen auch in Brehme ordentlich Stimmung machen.

Brehme. Drei Tage geht die Post ab. Mit dabei sind mehrere DJs, Voxxclub und Thanas.

„Aller Anfang ist schwer, doch der ist gemacht“, sagt Dennis Dransfeld und meint damit das erste Brehmer Burschen-Sommerfest, das vom 23. bis 25. September stattfindet. Im Juli 2019 war der Brehmer Burschen-Verein (BBV) aus der Taufe gehoben worden. Zum Ziel setzen sich die Herren, im Dorf Jung und Alt wieder durch Feste, Spaß und Tanz zu verbinden. „Die Zeit der allseits beliebten ‚Jugendtänze‘ ist längst vorbei, Diskotheken und Clubnächte gibt es in entfernteren Gegenden“, meint Dransfeld. Der BBV möchte nun seinerseits die „alten Zeiten“ zurückholen und mit heutiger Feierstimmung und verschiedenen Musikrichtungen verbinden. Für jeden Musikfreund soll etwas dabei sein. Und wenn gefeiert wird, würde sich der Verein über jeden Gast freuen, denn die Abende sollen unvergesslich werden.

Schon für den Sommer 2020 plante der Verein ein großes Sommerfest. Corona aber verhinderte es. Doch jetzt, am letzten Septemberwochenende, geht es in die Vollen. Gefeiert wird im großen Festzelt neben der Mehrzweckhalle. Am Freitag, 23. September, ab 21 Uhr sorgen bekannte DJs für Unterhaltung. Franz Täubig aus Breitenholz, die Wüstefeld-Twins aus Mingerode und Patrick Börsch aus Nordhausen wollen dem Publikum ordentlich heizen, bevor dann die von Festivals bekannten Patz & Grimbard, Anstandslos & Durchgeknallt sowie A.N.A.L – Alles nur aus Liebe das Festzelt rocken.

Am Samstag, 24. September, gibt es ab 19 Uhr etwas ganz anderes. Dann steht der Abend unter dem Motto: Trachten und Tanz. Den musikalischen Part übernehmen die Blechbuben mit Volks- und Blasmusik bis hin zum modernen Schlager. Und der BBV hat auch noch eine Überraschung: Als Special Guest steht „VOXXCLUB“ auf der Bühne. Mit Songs wie „Rock mi“, „Anneliese“ oder „I mog di so“ wollen sie das Sahnehäubchen setzen.

Der Sonntag, 25. September, gehört der Familie. Eintritt frei. „Ab 14 Uhr dürfen Oma und Opa Zeit bei Kaffee und Kuchen verbringen, während die Enkelkinder vom Staufenberger Puppentheater mit ‘Der Räuber Hotzenplotz’ bespaßt werden“, so Dennis Dransfeld. Zudem gibt es eine Hüpfburg und Attraktionen. Für die Erwachsenen spielt am Nachmittag die Tanzband Thanas. Während des Wochenendes sorgt der Verein für Speis und Trank, Bühnenspecials, Konfetti- und Lichtshows und weitere Überraschungen.

Tickets für den Freitag und Samstag gibt es im Vorverkauf auf www.eventim.de und an der Abendkasse.