Erstmals ein Nordhäuser Korn aus drei Fässern

In drei speziellen Fässern lagerte dieser Triple-Cask-Kornbrand.

Nordhausen. Die Traditionsbrennerei aus Nordhausen bringt ein ungewöhnliches Destillat auf den Markt. Einige Eichsfelder haben sich bereits den Kornbrand bestellt.

Erstmals hat die Nordhäuser Traditionsbrennerei einen Kornbrand auf den Markt gebracht, der gleichzeitig in drei Fässern reifte: den Triple Cask.

„Drei Jahre reifte der Roggenkorn in Eichenfässern. Schon das hat in Deutschland Seltenheitswert. Dann aber nahm der Nordbrand-Brennmeister das Destillat und verteilte es auf drei besondere Fässer, in denen zuvor ein Sherry, ein Cognac und ein Bourbon Whisky gelegen hatten“, berichtet Thomas Müller, der Leiter der Traditionsbrennerei.

Nach weiteren 24 Monaten führte der Brennmeister die Destillate wieder zusammen. Die dritte Edition der erfolgreichen Premiumlinie „1507“ (die Zahl steht für die weltweite Ersterwähnung der Kornbrennerei in Nordhausen) ist in der Traditionsbrennerei, online sowie in wenigen Spezialgeschäften erhältlich. Sie ist auf 2000 Flaschen limitiert und einige Eichsfelder haben sich bereits eine Flasche gesichert.

„Aromatisch finden sich in dem sehr weichen Kornbrand Noten von Quitte, Süßkirsche und Vanille. Mit 40 Prozent Volumen und seiner fünfjährigen Lagerzeit steht diese Spirituose einem Whisky in nichts nach“, sagt Müller. Nummer 1 war im vorigen Herbst binnen sechs Wochen ausverkauft. Von Nummer 2 sind noch wenige Flaschen verfügbar.