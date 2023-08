Es geht im Eichsfeld um Englisch und den Rücken

Eichsfeld. Wer sich im Eichsfeld um seine Sprachkenntnisse bemüht und seinem Rücken zu mehr Wohlbefinden verhelfen will, ist in einer besonderen Schule richtig. Dort beginnt bald das neue Semester.

Das neue Semester der Kreisvolkshochschule Eichsfeld startet am Montag, 21. August, um 10.20 Uhr in Leinefelde mit dem ersten von drei Kursen in Englisch, die für Interessenten mit Vorkenntnissen, die auch länger zurückliegen können, geeignet sind, teilt das Landratsamt mit.

Aber auch die beiden an diesem Tag um 17 und 18 Uhr beginnenden Kurse „Gesunder Rücken“ seien ans Herz gelegt. Wirbelsäulengymnastik und funktionelles Muskeltraining würden mit bewusster Atmung verbunden, was zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, zur Korrektur der Körperhaltung sowie zur Verbesserung der Koordinationsfähigkeit und dadurch zu mehr Wohlbefinden führt. Zum Einsatz kommen die fünf Elemente der traditionellen chinesischen Medizin und fließende Bewegungsabläufe. Ziel der Kurse ist die Vorbeugung von Rückenbeschwerden. In Niederorschel werden auch zwei Kurse „Gesunder Rücken“ ab dem 24. August um 17.45 Uhr und um 18.45 Uhr angeboten.

Anmeldung und Information: Kreisvolkshochschule Eichsfeld, Konrad-Martin-Straße 101, Leinefelde-Worbis, Telefon: 03606 / 650-4445 und online: www.kvhs-eichsfeld.de