Es gibt mehrere Sperrungen in und rund um Heiligenstadt

Heiligenstadt. Verkehrsbehinderungen in Heiligenstadt: Die Gründe für die teils kurzfristigen, teils länger andauernden Sperrungen in der Eichsfelder Kreisstadt sind vielfältig.

Wegen Glasfasernetzbau werden Samstag Klausgasse und Jüdenhof gesperrt. Der Stadtbus kann dort nicht fahren. Bis Montag ist wegen Festen auch der Knickhagen teils gesperrt. Montag beginnen zudem in der Husumer Straße die Umbauarbeiten am Kindergarten mit Beeinträchtigungen. In Bernterode ist der Winkel zwischen Meiergasse und An der Chaussee zu. Im Winkel wird das neue Feuerwehrhaus gebaut.