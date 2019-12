Kella. In Kella wird der Grenzöffnung vor 30 Jahren gedacht. Viele Erinnerungen an das historische Ereignis.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Es war wie ein Straßenfest“

Erinnerungen wurden wach, als am Montag an die Grenzöffnung vor 30 Jahren bei Kella erinnert wurde. 300 Menschen zogen in einem kleinen Gedenkmarsch aus Richtung Grebendorf, angeführt von den Heubergmusikanten, bis zum Gedenkstein am Ortseingang von Kella. Was fehlte, waren die Waffeln. Denn die hatte in den Tagen der Grenzöffnung am Weg zwischen Kella und Grebendorf in Hessen, der heutigen Landesstraße, die Familie von Ursula Schwarzburg für den Strom der Grenzgänger gebacken. „Es war ein aufregender Tag. Es war wie ein Straßenfest, jeder hat versucht etwas mitzubringen“, erinnert sich Ursula Schwarzburg aus Kella zurück.

„Wir waren voller Freude und Erwartungen.“ Und für Ursula Schwarzburg hat sich ein Stück der Erwartung erfüllt. Sie arbeitet im nahen Eschwege, und auch so habe sich fast alles in Richtung Westen verlagert. „Nach Heiligenstadt kommen wir heute kaum noch. Bis nach Eschwege sind es nur fünf Minuten.“ Zu Beginn der Grenzöffnung war alles nur provisorisch, so seien viele durch die Gräben gelaufen und über Schotter. Doch eins brachte dem Dorf im Eichsfeld die Wende schnell: Eine Telefonleitung aus Richtung Grebendorf wurde gezogen. „Die gibt es heute noch, sonst hätten wir kein Internet.“ Auch bei Theodor Leyhe aus dem hessischen Nachbarort sind die Geschehnisse vor 30 Jahren noch im Gedächtnis, als wären sie erst gestern gewesen. „Ich erhielt vom Landrat einen Anruf, dass ich hier hin soll, um den Grenzübergang zu eröffnen“, sagt der heute 80-Jährige, stellvertretende Landrat des Werra-Meißner-Kreises im Ruhestand, der am Montag mit dem Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU) eine Gedenktafel enthüllte. „Damals habe ich so viele nette Leute kennengelernt, dass ich gleich meinen 50. Geburtstag in Kella gefeiert habe“, erzählt Leyhe. Doch dies ist nicht die einzige Erinnerung, die aus dem Grebendorfer am Montag heraussprudelt. „Mit Freunden bin ich an die Grenze gewandert, da war hier oben noch ein Tor, hier haben wir gefeiert. Ein Grenzsoldat kam dazu und bat uns, dass Tor, wenn wir gehen, wieder zu schließen. Es war ja immerhin noch eine Devisengrenze“, so Leyhe. Vor der Grenzöffnung sei er immer oben auf der Gobert gewandert und habe in Richtung Kella geschaut. Und genau im Saal in Kella, in dem Leyhe seinen 50. Geburtstag feierte, endete am Montag auch die Gedenkfeier mit Bürgern – nicht nur aus Kella, Neuerode und Grebendorf – in Erinnerung an das historische Datum vor 30 Jahren.