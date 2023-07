Exkursion in die Eichsfelder Vergangenheit

Hohengandern. Die Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld widmet sich in einer Exkursion dem Dreiländereck bei Hohengandern. Der Ort ist historisch bedeutend.

Eine Exkursion der Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld führt unter der Leitung des Vorsitzenden des Vereins für Eichsfeldische Heimatkunde, Peter Anhalt, zum Dreiländereck bei Hohengandern.

Die Anreise erfolgt individuell. Treffpunkt ist am Donnerstag, 13. Juli, um 14 Uhr an einem Feldweg etwa 600 Meter rechts hinter der Tankstelle am Ortsausgang Richtung Hessen.

Im Zeitraum von 1945 bis 1949 war an diesem Ort die Nahtstelle zwischen sowjetischer, britischer und amerikanischer Besatzungszone. Anschließend verlief hier die Grenze zwischen BRD und DDR und damit zwischen Nato und Warschauer Pakt.

Anmeldung unter 03605/546151 oder urania@urania-eichsfeld.de