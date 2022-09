Exkursion zum Kloster Zella

Eichsfeld. Anmeldung bei der Urania Eichsfeld für einen Ausflug zum Kloster Zella ist noch möglich.

Zwischen Struth und Lengenfeld untern Stein gelegen befindet sich die Klosteranlage des ehemaligen Klosters Zella. Es wurde vermutlich vor 1100 als ein Doppelkloster gegründet und war noch bis ins Jahr 1810 als Frauenkloster aktiv. Danach erlebte es eine wechselvolle Geschichte. Zur Zeit wird es von der evangelischen Heimstätte für altersgerechtes Wohnen und Altenpflege genutzt. Die Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld organisiert am Dienstag, 13. September, einen Besuch des Klosters. Die Anreise nach Zella erfolgt individuell. Treffpunkt am Kloster ist um 15 Uhr.

Interessenten melden sich bei der Urania unter Telefon: 03605/54 61 51 oder per E-Mail an: urania@urania-eichsfeld.de für den Ausflug an.