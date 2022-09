Fachtag zu Antisemitismus und Verschwörungsideologien in Teistungen

In der Bildungsstätte des Grenzlandmuseums Eichsfeld in Teistungen findet der Fachtag statt. (Archiv-Foto)

Teistungen. Die Bildungsstätte des Grenzlandmuseums in Teistungen lädt zu einer kostenlosen Veranstaltung.

Was tun gegen Verschwörungsideologien? Experten geben am Mittwoch, 21. September, 14 bis 19.45 Uhr, beim Fachtag „Antisemitismus und Verschwörungsideologien“ in der Bildungsstätte am Grenzlandmuseum Informationen und Handlungsempfehlungen für Privat-, Beruf- und Vereinsleben. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche, pädagogische Fachkräfte, Multiplikatoren und die Öffentlichkeit.

„Hinter vielen Verschwörungserzählungen stecken antisemitische Vorurteile. Sie basieren auf jahrhundertealten Mythen und unterstellen Menschen jüdischen Glaubens die Absicht, die Welt beherrschen zu wollen“, so die Bildungsstätte. Unabhängig davon sei es zu einem antisemitischen Welterklärungsmodell in diesen Erzählungen nicht weit. Es werde gezeigt, welche wiederkehrenden Muster sich hinter bestimmten Erzählungen verbergen.

Die Veranstaltung beginnt 14 Uhr mit einem Workshop zu Verschwörungserzählungen. Grundlegende Informationen und Herausforderungen zum Thema werden aufbereitet und Handlungsoptionen vorgestellt. Dabei bekommen die Teilnehmer die Möglichkeit, auszuprobieren, wie auf Verschwörungserzählungen regiert werden kann. Um 16.30 Uhr startet ein Podiumsgespräch. Es gibt Berichte aus der Praxis und weitere Handlungsoptionen. Um 18 Uhr wird der Kurzfilm „Masel Tov Cocktail“ gezeigt. Danach beantwortet der Regisseur Arkadij Khaet Fragen.

Anmeldungen bis 16. September unter info@grenzlandmuseum.de. Bitte angeben, an welchem Programmpunkt man teilnehmen will. Teilnahme und Verpflegung sind kostenfrei. Für Jugendliche aus dem Landkreis kann ein Fahrservice organisiert werden. Diesen Wunsch bei der Anmeldung angeben.