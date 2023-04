Fahrer verursacht Ölspur in einem Ortsteil von Leinefelde-Worbis und flüchtet

Breitenbach. Eine Ölspur verursachte in einem Ortsteil von Leinefelde-Worbis ein Fahrer und flüchtete dann. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr am Freitag gegen 22.50 Uhr die Straße Zum Wolfhagen in Breitenbach. Vermutlich auf Grund der Fahrbahnunebenheiten setzte es mit dem Unterboden auf und wurde dadurch so beschädigt, dass es zu einem Ölaustritt kam. Das berichtet die Polizei. Der Fahrer habe seine Fahrt pflichtwidrig fortgesetzt und eine Ölspur bis in die Worbiser Straße hinterlassen. Zum Abbinden des Öls kam die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz. Ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen unbekannt wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, Tel. 03606/6510.