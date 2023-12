Fahrerflucht im Südeichsfeld

Faulungen Ein Lkw-Fahrer entfernt sich im südlichen Eichsfeld unerlaubt von einem Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Fahrer eines Lkw befuhr nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag in Faulungen die Hauptstraße. Als er nach rechts in die „Neue Straße“ einbog, kollidierte der Aufbau des Lkw mit der Dachrinne eines Vordaches, welches hierbei beschädigt wurde.

Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort, teilen die Beamten weiter mit. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen (Aktenzeichen 0325536).