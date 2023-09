Fahrradfahrerin kollidiert mit Fuchs – Frau bei Unfall im Kreis Eichsfeld verletzt

Am Ohmberg Eine 18-Jährige ist in Am Ohmberg (Landkreis Eichsfeld) am Mittwochmorgen auf ihrem Fahrrad mit einem Fuchs zusammengestoßen.

Zu einem eher ungewöhnlichen Wildunfall kam es am Mittwoch gegen 6.30 Uhr zwischen Groß- und Kleinbodungen: Eine 18-jährige Fahrradfahrerin war in Am Ohmberg mit einem Fuchs kollidiert.

Das Tier hatte den Weg plötzlich gekreuzt und die Frau konnte nicht mehr ausweichen, wie die Polizei Nordhausen am Mittwoch mitteilte. Sie kam mit Sturzverletzungen in ein Krankenhaus. Ob der Fuchs durch den Unfall Verletzungen davon trug, ist nicht bekannt.

