Falsche Pflegekraft verlangt im Nachbarkreis des Eichsfelds nach Bezahlung

Reichensachsen. Ein Mann hat sich in Eichsfeldnähe als Pflegekraft ausgegeben und sogar einen angeblichen Beweis für die unbezahlte Rechnung.

Ein etwa 40- bis 50-jähriger Mann hat sich am Mittwoch als Pflegekraft ausgegeben. Der circa 173 Zentimeter große Mann klingelte an einer Haustür im „Burggraben“ in Reichensachsen im benachbarten Werra-Meißner-Kreis, teilt die Polizei mit. Von der 75-jährigen Bewohnerin verlangte der unbekannte Mann eine angeblich fällige Bezahlung in Höhe von 700 Euro.

Die Frau blieb misstrauisch, ließ sich auch nicht vom fingierten Telefonat mit ihrem angeblichen Sohn irritieren. Sie verwies den Unbekannten des Grundstücks; zu einer Zahlung kam es demnach nicht. Laut Angaben hatte der Unbekannte ein gepflegtes Äußeres. Hinweise zu dem Mann werden unter Telefon: 05651/9250 entgegengenommen.