Falsche Polizisten am Telefon erbeuten mehrere tausend Euro in Eichsfeld

Eichsfeld. Betrüger haben in Eichsfeld von einer Frau mehrere tausend Euro erbeutet. Die falsche Masche der Täter fiel der 33-Jährigen erst auf, als es schon zu spät war.

Die Täter stellen sich am Telefon als Polizeibeamte aus Berlin vor. Dann erfährt die 33-Jährige, dass ihre Identität bei illegalen Drogengeschäften genutzt wurde. Zur Kontrolle sollte die Frau ihre Ausweisnummer den Anrufern mitteilen. Dann ging es um das Geld der 33-Jährigen. Damit die Polizei es sicher verwahren kann, müsse sie Geldkarten von verschiedenen Anbietern kaufen. Dann solle sie die dafür benötigten Codes in einem weiteren Telefonat den angeblichen Polizisten mitteilen.

Wie sich herausstellte, war die Frau so verunsichert, dass sie laut Polizei weiteres Geld, angeblich zur Sicherheit, auf ein unbekanntes Konto überwies. Die 33-Jährige tat demnach alles, zu was sie am Telefon von den Betrügern aufgefordert wurde. Bis zum Schluss war sie in der Annahme, mit echten Polizisten zu telefonieren. Erst als sie eine Kopie ihrer Überweisung an eine Mailadresse schicken sollte, wurde sie misstrauisch und erstattete Anzeige.

