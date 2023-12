Dingelstädt Bei einer Online-Veranstaltung können Eichsfelder Familien diskutieren. Auch ihre Bedürfnisse können sie benennen.

Das Familienzentrum Kerbscher Berg lädt am Mittwoch, 10. Januar, ab 20 Uhr zu einer 45-minütigen Online-Veranstaltung ein. Im Mittelpunkt der Webinar-Reihe stehen die Bedürfnisse von Familien in Thüringen. Interessierte können sich über gesellschaftliche Themen, zu Familie und Politik informieren und darüber diskutieren, welche Veränderungen nötig sind.

Der Familienbund will sich als Stimme der Familien in der Politik einsetzen. Am 10. Januar geht es um „Vom Kindergarten zur Kirchenbank: Kinder und ihr Platz in der katholischen Kirche“. Den Online-Zugang gibt es ab 19.45 Uhr über www.familienbund-thueringen.de oder www.kerbscherberg.de. Anmeldungen nimmt das Familienzentrum entgegen.