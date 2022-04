Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg: Kinderkrankheiten natürlich lindern

Dingelstädt. Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg lädt zum Kurs ein. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg lädt am Freitag, 13. Mai, von 19.30 bis 21.30 Uhr zum Kurs „Kinderkrankheiten natürlich lindern“. Dieser richtet sich an Eltern, die ihr Kind mit bewährten Hausmitteln bei Beschwerden begleiten wollen. So wird Grundwissen, wie Kinder auf natürliche Weise bei der Genesung unterstützt werden können und welche Hausmittel für Säuglinge und Kleinkinder geeignet sind, vermittelt.

„Es gibt Tipps aus der Naturheilkunde und der Homöopathie zur Linderung von Beschwerden bei Husten, Schnupfen, Fieber, Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen, Zahnen und wundem Po“, so Rita Nimser vom Familienzentrum. Um die nötige Sicherheit im Umgang mit den kleinen Patienten zu bekommen, werde die Anwendung der Hausmittel an einer Puppe gezeigt.

Den Kurs leitet Melanie Schnur, PEKiP-Gruppenleiterin und Elternbegleiterin. Im Teilnehmerbeitrag von fünf Euro ist ein umfangreiches Handout enthalten. Das Familienzentrum bittet um eine Anmeldung bis spätestens drei Werktage vor Kursbeginn.

Anmeldung unter Telefon: 036075 / 690072 oder per E-Mail an: familienzentrum@kerbscher-berg.de