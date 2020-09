Farbenprächtige Astern im Rosenpark

Coronabedingt fällt dieses Jahr das Herbstfest im Rosenpark Reinhausen (Niedersachsen) aus. Stattdessen gibt es erweiterte Öffnungszeiten, bei denen die Besucher mit Abstand und in Ruhe die Herbstfarben der Astern, Rosen und anderen Herbstblüher genießen können, so Betreiberin Karin Schade.

Täglich blühen noch einmal doppelt so viele Asternblüten auf als am Tag zuvor, es gibt Farbe pur. Vor allem lilafarbene, blaue und weiße Astern haben den Park erobert und müssen regelmäßig dezimiert werden, die roten, rosafarbenen und weinroten werden hingegen weiter in den Beeten vermehrt.

Zudem blühen noch etliche Rosen. Dazu kommen die gelben Herbstblüher, wie etwa Staudensonnenblumen. Und dann sind da jede Menge Insekten, vor allem Honigbienen, aber auch Wildbienen und Hummeln.

„Der Rosenpark Reinhausen hat sich der Sammlung und Pflege seltener Rosen und Rosenraritäten verschrieben. Aber auch viele moderne Kletter-, Strauch- und Beetrosen sind aufgepflanzt“, sagt Schade. Es stünden derzeit dort etwa 2000 Rosensorten. Vielerlei Hagebutten seien zu finden; sie zeigten an, welche Rosen dabei helfen, die Insektenwelt zu unterstützen.

Die erweiterten Öffnungszeiten: 29. September bis 3. Oktober, täglich 12 bis 17 Uhr, sowie 7., 8. und 9. Oktober, 10 bis 16 Uhr.