Fast wie bei Harry Potter

Den Vertretungsplan immer in der Tasche, also auf dem Smartphone – daran war zu meinen Schulzeiten gar nicht zu denken. Da hatten wir noch Handys, bei denen wir in Schockstarre verfielen, wenn wir den Internet-Knopf aus Versehen berührten.

Ich erinnere mich noch gut daran, dass wir wie die Löwen um ein Beutetier lauerten, als der Lehrer den neuen Plan in den Glaskasten auf dem Flur hing und dann darüber herfielen – über den Plan, nicht den Lehrer. Und dann gibt es in der App der beiden Schüler des Lingemann Gymnasiums auch noch die Möglichkeit, sich genau anzeigen zu lassen, wo man gerade ist. Zu spät kommen, weil man den Raum nicht findet, zieht also nicht mehr. Als die beiden Jungs da so erzählten, hatte ich noch eine Idee. Es wäre doch vielleicht eine Weiterentwicklung wert, auch die aktuellen Positionen der Lehrer in die App einzuspeisen. Quasi wie bei der „Karte des Rumtreibers“ aus Harry Potter. Auf der ist das Schlossgebäude und das gesamte Schulgelände von Hogwarts verzeichnet. Sie bildet sämtliche bekannten Geheimgänge ab und zeigt alle Personen an, die sich auf dem Schulgelände befinden und zwar in Echtzeit. Bei zweiter Betrachtung ist es wohl aber doch keine gute Idee. Wir wollen ja kein Unheil anrichten.