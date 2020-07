Arenshausen. Teile eines Feldes sind im Eichsfeld in Brand geraten. Nun ermittelt die Polizei.

Feld an Landstraße in Flammen – Polizei ermittelt nach Brand

An der Landstraße zwischen Arenshausen und Oberstein standen am Dienstagnachmittag Teile eines Feldes in Flammen. Laut Polizei war der Brand gegen 16 Uhr gemeldet worden und konnte binnen kurzer Zeit gelöscht werden.

Insgesamt seien etwa 30 Quadratmeter des bereits abgeernteten Feldes von dem Feuer betroffen gewesen. Die Polizei habe Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Brandgefahr aufgenommen.

