Heiligenstadt. 16 junge Leute erleben mit der Villa Lampe spannende Abenteuer im Eichsfeld und in der näheren Region.

Ferienerlebnisse im Eichsfeld: Natur-Erlebnis-Tour verläuft in diesem Jahr anders

Eigentlich organisiert die Villa Lampe jedes Jahr ein Sommerlager und damit einen tollen Urlaub für Kinder und Jugendliche, die ihre „zweite Heimat“ in der Villa Lampe haben. Die Villa ist ein großer Träger in der Jugendarbeit im Landkreis Eichsfeld. Normalerweise geht es immer nach Dänemark. Aber daran war in diesem Jahr nicht zu denken.