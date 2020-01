In der Heiligenstädter Martinskirche gibt es am Sonntag wieder ein festliches Konzert.

Festliches Epiphaniaskonzert

Zu einem festlichen Epiphaniaskonzert sind die Eichsfelder am kommenden Sonntag, 12. Januar, um 16 Uhr in der Heiligenstädter St.-Martin-Kirche willkommen. Überschrieben mit „Jubilate“ wird an dem Nachmittag Chor-, Bläser- und Orgelmusik erklingen. Das Programm gestalten der Projektchor mit Sängerinnen und Sängern aus den evangelischen Kirchenchören Heiligenstadt, Leinefelde, Worbis und Wintzingerode sowie dem Regionalchor „Bodetal“ (Lipprechterode, Kleinbodungen, Breitenworbis), das Vokalensemble „Martin’s Six“ und der Eichsfelder Posaunenchor aus Leinefelde. Die Orgel spielt Johannes Schmidt, am Klavier ist Ricarda Kappauf zu hören. Die musikalische Gesamtleitung hat Ralf Lippold. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten.