Gernrode. Die Polizei meldet diesen Einsatz der Rettungskräfte in der Nacht zu Montag.

Feuer in Baustoff-Firma

Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Montag nach Gernrode im Eichsfeld in die Bahnhofstraße ausrücken. In einer Baustofffirma brannten gegen 1.30 Uhr Holzpresslinge. Die automatische Löschanlage der Firma verhinderte eine Ausbreitung des Feuers, die alarmierten Kameraden hatten die Flammen schnell unter Kontrolle.

Noch ist unklar, wie es zum Feuer kommen konnte. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

