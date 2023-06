Die Feuerwehr wurde Dienstagnacht alarmiert, musste aber am Einsatzort nicht eingreifen. (Symbolfoto)

Feuerwehr muss in einem Eichsfelder Industriebetrieb nicht eingreifen

Gernrode. Dienstagnacht wurde in einem Betrieb in Gernrode Feueralarm ausgelöst. Die alarmierte Feuerwehr musste nicht eingreifen.

In einem Unternehmen in der Bahnhofstraße wurde Dienstagnacht ein Feueralarm ausgelöst. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stellte sich heraus, dass es sich um einen technischen Defekt an einer Industriemaschine handelte. Ein Lager war heiß gelaufen, wodurch die Maschine abgeschaltet, der Feueralarm ausgelöst und die Sprinkleranlage aktiviert wurde. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen.