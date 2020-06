Feuerwehr muss zweimal zum gleichen Ort

Fast wie ein Déjà-vu mutete es am Mittwoch den Feuerwehren rund um Ferna an, als sie am Abend die gleiche Alarmierung erhielten wie schon am Mittag. Kurz nach 13 Uhr waren rund 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Ferna, Teistungen, Tastungen und Berlingerode in der Schulstraße in Ferna beschäftigt, insgesamt sieben Keller auszupumpen. Ein Starkregen, so hieß es von der Teistunger Wehr, hatte das Wasser von den umliegenden Feldern laufen lassen, woraufhin die Kanäle hochdrückten. Auch mit Schlamm galt es zu kämpfen. Um 20.30 Uhr schrillte erneut der Alarm: Die gleiche Straße, die gleichen Häuser, die gleichen Keller. Die Kameraden halfen den Bewohnern, die Keller trockenzulegen und die Straße zu reinigen.