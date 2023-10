Feuerwehreinsatz im Eichsfeld-Klinikum

Am Sonntag rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz im Eichsfeld-Klinikum aus.

Heiligenstadt. Zu einem Einsatz im Eichsfeld-Klinikum musste am Sonntag die Feuerwehr Heiligenstadt ausrücken. Die Ursache war schnell gefunden.

Die Brandmeldeanlage des Eichsfeld-Klinikums in Heiligenstadt löste am frühen Sonntagabend Feueralarm aus. Als Ursache konnte die örtliche Freiwillige Feuerwehr eine Rauchentwicklung in einem Kellerraum ermitteln. Diese war auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Die defekte Anlage sei sofort außer Betrieb genommen worden, teilt Thomas Müller von der Feuerwehr Heiligenstadt mit. Da bereits Rauch in Teile der beiden obersten Geschosse eingedrungen war, belüftete die Feuerwehr die betroffenen Abschnitte. Die Maßnahmen zeigten Erfolg, gegen 20 Uhr war der Einsatz vor Ort beendet. „Dank der Brandschutzmaßnahmen im Objekt und durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr bestand für Patienten und Mitarbeiter keine Gefahr“, so Müller.