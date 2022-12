Feuriger Wochenstart im Eichsfeld

Eichsfeld. Floriansjünger mussten in Effelder, Arenshausen und Heiligenstadt zur Brandbekämpfung ausrücken

Gleich dreimal mussten am Wochenende Feuerwehren im Landkreis zur Brandbekämpfung ausrücken. In einem Wochenendhaus in einer Gartensiedlung zwischen Effelder und Großbartloff war am Montag in den frühen Morgenstunden ein Feuer ausgebrochen.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr und der Nachbarschaft konnte verhindert werden, dass der Brand auf andere Gebäude übergriff. Das Haus war zum Zeitpunkt des Brandes nicht bewohnt. Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei über 100.000 Euro. Die Feuerwehr war mit knapp 30 Einsatzkräften vor Ort. Wassermangel und eisige Temperaturen machten den Feuerwehrleuten zu schaffen.

Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert

Schlimmeres verhindern konnten auch die Floriansjünger in Heiligenstadt. Montagfrüh war in der Hospitalstraße aus bislang ungeklärter Ursache eine Mülltonne zwischen zwei Wohnhäusern in Brand geraten. Durch den schnellen Einsatz der Kameraden konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Es entstand jedoch ein Brandschaden an der Hausfassade im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat hierzu erste Ermittlungen eingeleitet.

Bereits am Sonntagabend hatte ein defekter Haartrockner in Arenshausen einen Wohnungsbrand verursacht. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Angaben der Polizei auf einen vierstelligen Bereich. Auch hier kamen Personen nicht zu Schaden. Die Bewohner konnten nach dem Einsatz in die Wohnung zurückkehren.