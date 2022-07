Figurentheater mit dem Theater Töfte in Göttingen

Ralf Kiekhöfer vom Kindertheater Töfte ist in Göttingen zu Gast. Hier spielt er das Stück „Das Kamel aus dem Fingerhut" in der evangelischen Kirche Erndtebrück.

Göttingen. Larifari-Kindersommer lädt in den Ferien mit einem bunten Programm ein.

In den Sommerferien bietet der Larifari-Kindersommer im Rahmen des Göttinger Kultursommers 2022 Sonntags-Veranstaltungen auf der Open-Air-Bühne des Dots im Börnerviertel, Barfüßerstraße 12 bis 13. Veranstalter sind der Fachdienst Kultur der Stadt Göttingen in Kooperation mit dem Verein Domino. Am Sonntag, 17. Juli, um 15 Uhr zeigt Ralf Kiekhöfer vom Theater Töfte aus Halle (Westfalen) eine Dschungelbuchgeschichte mit Figuren und Musik für Kinder ab vier Jahren: „Das Elefantenkind“.

Die Geschichte erzählt von einem Elefantenkind, dass vor langen Jahren lebte, voll unersättlicher Neugier war und immerfort Fragen nach allem stellte. Seinen Eltern und Geschwistern, dem fedrigen Onkel Strauß, der großen Tante Giraffe und der breiten Tante Nilpferd, dem haarigen Onkel Pavian, dem bunten Vogel Kolokolo und der scheckigen Riesenschlange wurde das schon bald zu viel. Am liebsten hätten sie sich Bananen oder Kokosnüsse in ihre Ohren gestopft. Also machte sich der kleine und doch so mutige Elefant ganz alleine auf eine große Reise durch das faszinierende Afrika.

Der Eintritt ist frei.

Alle Veranstaltungen im Internet unter www.kultursommer.goettingen.de