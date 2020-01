Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Film, der beim Kaliverein Bischofferode gezeigt wird, macht Arbeitnehmern Mut

Europa ist im Umbruch. Seit dem neuen Jahrtausend und zuletzt nach der Finanzkrise wurden neue Weichen gestellt. Die soziale Marktwirtschaft, gesellschaftliche Solidarsysteme, über Jahrzehnte erstritten, stehen zur Disposition. Besonders der Arbeitsmarkt und mit ihm die Menschen verändern sich rasant, heißt es in einer Mitteilung der Kern Filmproduktion. Hier setzt der Film „Der marktgerechte Mensch“ an. Dieser wird am Donnerstagabend, 16. Januar, um 19.30 Uhr im Versammlungsraum des Thomas-Müntzer-Kalivereins (Holungen, Bischofferöder Straße 9) gezeigt. Die Aufführung ist Bestandteil des heutigen deutschlandweiten Premierenabends des Films von Leslie Franke und Herdolor Lorenz. Der Film zeigt Beispiele, wie Menschen an der Last und Unsicherheit in der heutigen Arbeitswelt zerbrechen, wie Depression und Burnout das Leben zur Hölle machen. Selbst in dieser fatalen Situation glauben noch viele, an ihrem Schicksal schuld und ein Einzelfall zu sein. Fatal ist, dass all diese gezeigten Arbeits- und Lebensformen oft mit sozialer Isolierung und Einsamkeit verbunden sind.

In einer Welt, die von Konkurrenz, Ausbeutung und uneingeschränkter Freiheit der Investoren getrieben ist, gibt es ein wesentliches Prinzip: „Race to the bottom“, der Wettbewerb um immer schlechtere Arbeitsbedingungen und niedrigere Löhne bei missachteter Menschenwürde. Dieser Wahnsinn sei aber nicht alternativlos. Der Film stellt Betriebe vor, die nach dem Prinzip des Gemeinwohls wirtschaften. „Der marktgerechte Mensch“ ist ein Film, der den Arbeitnehmern Mut macht, sich einzumischen.