Filmabend in einem Südeichsfelddorf

Beberstedt. In einem Südeichsfelder Dorf gibt es einen Filmabend in der Wallfahrtskirche. Zu dem sind alle Interessierten eingeladen.

Pfarrer Günter Christoph Haase lädt am Freitag, 28. Juli, nach Beberstedt ein. Mit Blick auf die bevorstehende Krautweih in dem Eichsfelddorf im August und den Besuch der Fatima-Madonna Deutschland wird an diesem Tag in der Wallfahrtskirche St. Martin ein Film über die Geschichte vom portugiesischen Marienwallfahrtsort Fatima vom Ursprung bis zur Gegenwart gezeigt. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.