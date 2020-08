Heinz Sielmann 1978 an der Zugspitze in den Alpen.

Filmklassiker von Heinz Sielmann

Der Naturforscher Heinz Sielmann (gestorben 2006 in München) hat mehrere Filmklassiker hinterlassen. Am Donnerstag, 13. August, laufen bei der Sielmann-Stiftung auf Gut Herbigshagen zwei von ihnen: „Lied der Wildbahn“ und „Sielmanns Karrenzieher“.

Sielmanns erster großer Kinofilm „Lied der Wildbahn“ entstand in der Nachkriegszeit in Norddeutschland. Die Kinopremiere fand 1950 in Hannover statt. Durch den Mangel an Nahrungsmitteln hatten viele Deutsche das Wildern begonnen. Um diesem immer größer werdenden Problem entgegenzutreten, sollte den Kinobesuchern die vielfältige Schönheit der Natur nahegebracht werden. Das Filmteam drehte zu allen Jahreszeiten und beobachtete seine tierischen Hauptdarsteller zu Wasser, an Land und in der Luft. „Sielmanns Karrenzieher“ erzählt als Dokumentation von genau diesen Dreharbeiten der Jahre 1947/48 und den schweren Bedingungen, das Vorhaben zu meistern. Zeitzeugen kommen auch zu Wort.

Wann: Donnerstag, 13. August, 16.15 – 18.00 UhrWo: Obergeschoss Natur-Erlebnishaus Sielmann-Stiftung Gut HerbigshagenEintritt: frei, Spende erbeten. Die geltenden Sicherheits- und Abstandsregelungen sind zu beachten. Anmeldung: Telefon: 05527/914208, besucherservice@sielmann-stiftung.de