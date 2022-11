Filmvorführung im Grenzlandmuseum Teistungen

Teistungen. Geschichte erzählt von der Flucht drei junger Menschen

Im Rahmen der Sonderausstellung „eye_land: heimat, flucht, fotografie“ vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum (KJF) lädt das Grenzlandmuseum Eichsfeld gemeinsam mit der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Eichsfeld am Mittwoch, 23. November, um 18 Uhr in die Bildungsstätte am Grenzlandmuseum zu einer besonderen Filmpräsentation ein. Im Film „don’t stop motion“ erzählen drei junge Menschen, Zahra, Muntazar und Ahmad, ihre bewegenden Geschichten der Flucht und von ihrem Leben in Erfurt. Das Besondere: Sie selbst haben mit eigens hergestellten Puppen, Karton und der Stop-Motion-Technik ihre Erlebnisse auf die Leinwand gebracht.

Der Film ist mehrfach prämiert

In „don’t stop motion“ geben Zahra, Muntazar und Ahmad auf ganz eigene Art Einblicke in ihre Lebenswirklichkeiten, ihre Erinnerungen an Heimat und die teils jahrelange Flucht. Neben den intimen Interviews ermöglichen es die teils szenischen, teils abstrakten Stop-Motion-Szenen tiefer in die Innenwelt der Protagonisten einzutauchen und eröffnen neue Perspektiven. Der Film ist mehrfach prämiert, unter anderem mit dem Preis für den besten fremdsprachigen Dokumentarfilm beim Film Fest International in Madrid und dem Öngören-Preis für Demokratie und Menschenrechte, sowie aktuell für den Deutschen Engagement-Preis nominiert (Kategorie Publikumspreis).

Das Filmteam wird in den Film einführen und steht auch im Anschluss für Fragen und zur Diskussion zur Verfügung. Zudem werden Collagen ausgestellt, die im Rahmen eines Schüler-Workshops am gleichen Tag vormittags von einer 9. Klasse der Regelschule in Berlingerode angefertigt werden.