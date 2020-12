Findling, Tafel und Baum, damit nicht vergessen wird

Andreas Breuer und Daniel Kirchberg (links mit Sohn Oskar) aus Silberhausen haben es sich zur Aufgabe gemacht im 75. Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges, an die Schicksale der Heimatvertriebenen aus Schlesien, Donauschwaben und dem Sudetenland zu erinnern.

Silberhausen. Bei der Marienkapelle in Silberhausen erinnert ein Ensemble an Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg.

Dieses Jahr drehte sich viel um die Corona-Pandemie. Aber auch jährte sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal. Eng damit verbunden sind Flucht und Vertreibung aus den damaligen deutschen Ostgebieten. Andreas Breuer und Daniel Kirchberg würden heute nicht in Silberhausen leben, wären ihre Eltern beziehungsweise Großeltern nicht in den Ort gekommen. Grund genug also, um deren und der vielen anderen Leben ein Denkmal zu setzen, waren die beiden Männer überzeugt.