Flinsberger Funkloch ist bald Geschichte

539 Kommunen haben sich seit dem 20. August 2019 bei der Telekom-Aktion „Wir jagen Funklöcher“ beworben. Eine der Kommunen, die es in der ersten Runde schon geschafft hat, ist Heiligenstadt. „Für unseren Ortsteil Flinsberg“, bestätigt Bauamtsleiter Philipp Heinrichs. Normalerweise, so heißt es von der Telekom, gehe der Netzbetreiber zur Kommune und melde den Ausbauwunsch an. Dann loten Kommune und Netzbetreiber aus, ob die Kommune bei der Standort-Findung helfen kann. „Ist das nicht der Fall, geht der Netzbetreiber auf die Suche nach einem privaten Vermieter. Anschließend meldet der Netzbetreiber der Gemeinde, dass er einen Standort gefunden hat. Dieser Prozess dauert im Idealfall nur acht Wochen. In der Realität gehen aber oft Monate ins Land“, so Telekom-Sprecher Georg von Wagner. Hier sei es anders: Die Gemeinde kommt auf die Telekom zu und bietet im gleichen Zug einen konkreten Standort an. In Flinsberg bekommt gerade das Dorfgemeinschaftshaus eine Frischzellenkur. Und auf das Dach soll laut Heinrichs bald eine Funkantenne, um das Flinsberger Funkloch zu schließen. Er ist guter Dinge, dass das im ersten Halbjahr 2020 passiert. Man müsse ein Funkloch nämlich nicht nur jagen, sondern auch „erlegen“, meint er.