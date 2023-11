Fördermittel für die Eichsfelder Jugendarbeit

Eichsfeld. Die Mitglieder des Eichsfelder Jugendhilfeausschusses beschäftigen sich in der nächsten Sitzung mit der Förderung von Projekten. Zudem gibt es Berichte zur Jugendarbeit.

Auf die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Eichsfeld wartet in ihrer nächsten öffentlichen Sitzung eine lange Tagesordnung. Eingeladen wird dazu am Dienstag, 7. November, um 15 Uhr in den Kreistagssaal in der Göttinger Straße 5 in Heiligenstadt. Neben den Berichten der einzelnen Arbeitsgemeinschaften der Jugendarbeit befinden die Ausschussmitglieder auch über beantragte Fördermittel für Projekte der Jugendhilfe.