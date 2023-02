Der Caritasverband für das Bistum Erfurt investiert für das stationäre Hospiz 5,3 Millionen Euro. Architekt Ottmar Stadermann hat das Gebäude in der Form einer 8 entworfen - das Symbol für die Unendlichkeit.

Das neue Hospiz in Heiligenstadt bekommt einen Förderverein

Heiligenstadt. Ort und Zeit für die Gründung des Hospiz-Fördervereins in der Eichsfelder Kreisstadt stehen fest. Die Caritas als Hospiz-Träger freut sich auf alle Interessierten zur Gründungsversammlung.

Die Caritas teilt mit, dass sich am Dienstag, 7. März, ein Förderverein für das neue Caritashospiz „Mutter Teresa“ in Heiligenstadt gründen will. Die Gründungsveranstaltung findet um 10 Uhr im Gemeinderaum der St.-Gerhard-Gemeinde zu Heiligenstadt statt. Wer Fördermitglied werden möchte, ist herzlich eingeladen.

Es wird um Anmeldung gebeten unter Tel.: 0361/6729157 oder Mail anpresse@caritas-bistum-erfurt.de.