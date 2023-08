Folk und Blues in der Heiligenstädter Herrnmühle

Heiligenstadt. Matthias „Biber“ Herrmann gastiert demnächst im Eichsfeld. Er arbeitete bereits mit namhaften Größen der Stilrichtung zusammen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Folkrock- und Bluesfans können demnächst in Heiligenstadt auf ihre Kosten kommen. Biber Herrmann wird am Freitag, 1. September, ab 19.30 Uhr in der Herrnmühle gastieren. „Er gilt als einer der besten Folk-Blues-Künstler, welcher über die deutschen Landesgrenzen hinaus bekannt ist“, sagt Michael Werle vom Mühlenverein. „Biber Herrmann ist einer der authentischsten und wichtigsten Folk-Blues-Künstler in unserem Lande und darüber hinaus. He‘s a real soul brother, und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede.“ Mit diesen Worten adelte auch der legendäre Konzertveranstalter Fritz Rau, der neben den Rolling Stones und Eric Clapton die ganze Welt-Elite des Blues, Rock und Jazz auf die Bühnen Europas gebracht hat, den Songwriter und Gitarristen.

Matthias „Biber“ Herrmann vereinigt Singer/Songwriter-Poesie, virtuose Gitarren-Artistik und stampfenden Akustik-Blues zu einer exquisiten Mischung mit eigener Sprache und Färbung. Auf der Bühne agiert er als Entertainer und Geschichten-Erzähler, der mit einer guten Prise Humor ausgestattet ist. Unter anderen arbeitet er mit Blues-Größen wie Colin Wilkie oder David Munyon.

Vorverkauf für zehn Euro in der Eichsfelder Bücherstube und in der HNO-Praxis Werle/Stöcking in Heiligenstadt