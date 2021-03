Forum für Patienten zu Corona und Krebs

Das Patientenforum der Universitätsmedizin Göttingen findet am Bildschirm statt.

Göttingen. Universitätsmedizin Göttingen lädt zur Videokonferenz ein

Seit einem Jahr verbreitet sich das Coronavirus weltweit. Vor allem für Krebspatienten stellt diese Situation eine schwere zusätzliche Belastung dar. Viele müssen aufgrund ihrer Erkrankung einen schwereren Verlauf bei einer Infektion mit dem Coronavirus befürchten.

Doch was bedeutet das konkret? Welche Schutzmaßnahmen gibt es an der Universitätsmedizin Göttingen? Wie wirkt sich das Virus auf die Krebsbehandlung aus? Sollen sich Krebspatienten impfen lassen? Angesichts der vielen verschiedenen Informationen sind Betroffene oft verunsichert. Um diese und andere Fragen zu beantworten, sprechen Experten des Universitätskrebszentrums (GCCC) im Patientenforum zum Thema „Corona und Krebs“.

In der Online-Veranstaltung „Patientenforum“ des Universitätskrebszentrums referieren am Dienstag, 30. März, von 18 bis 19 Uhr Fachleute der Universitätsmedizin sowie aus deren Partnerkliniken und Praxen zu Themen rund um Krebserkrankungen. Die Reihe richtet sich an Patienten, Angehörige und Interessierte und wird einmal pro Quartal angeboten.

Das Forum zum Thema „Corona und Krebs“ findet als Videokonferenz statt. Die Teilnahme ist über einen Zoom-Link möglich, diesen gibt es unter gccc.umg.eu Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.