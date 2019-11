Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Foto-Sonderausstellung zur Grenze noch bis Jahresende im Grenzmuseum

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Friedlichen Revolution in der DDR und der Grenzöffnung wird am Grenzmuseum Schifflersgrund bis zum Jahresende 2019 die Fotoausstellung „Deutschland grenzenlos“ von Jürgen Ritter präsentiert, die rund 120 großformatige Aufnahmen der ehemaligen Grenze in Deutschland umfasst. Ritter, Jahrgang 1949, zu Hause in Barum bei Uelzen, war seit Anfang der 1980er-Jahre als Fotojournalist tätig. In mehr als 40.000 Aufnahmen hat er die DDR-Grenzanlagen und die Veränderungen an der ehemaligen Trennlinie nach 1990 festgehalten. Seine Fotos demaskierten die Verantwortlichen des perfiden, perfektionierten DDR-Grenzregimes, wodurch er einstmals in das Visier der Stasi geriet und seine Ausstellungen vom SED-Staat als „Hetzveranstaltungen“ verunglimpft wurden. Heute stellt die Fotosammlung eine einmalige Dokumentation der deutschen Teilung und Einheit dar. 2007 erhielt Ritter dafür den Einheitspreis (weitere Infos unter www.grenzbilder.de ). Die Ausstellung umfasst ausgewählte Bildpaare mit historischen Fotos und den jeweiligen Gegenwartsaufnahmen, darunter wie hier Bilder von Asbach, von Lindewerra und Wahlhausen, so dass der Wandel der ehemaligen Grenze eindrucksvoll veranschaulicht wird. Die Gegenüberstellung ist ein Appell für Freiheit und Demokratie – und gegen das Vergessen. Die Ausstellung findet in Kooperation mit der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung statt und wird mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gefördert. Fotos: Jürgen Ritter