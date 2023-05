Fotofahndung: Unbekannte klauen Handtasche in Heiligenstadt und heben Geld ab

Heiligenstadt. In Heiligenstadt haben bisher Unbekannte eine Handtasche gestohlen und anschließend Geld abgehoben. Die Polizei hat Fotos eines Mannes veröffentlicht.

Bisher unbekannte Täter stahlen am Donnerstag, 3. November 2022, zwischen 9 Uhr und 9.10 Uhr eine Handtasche aus einem Auto am Friedhof in Heiligenstadt. Um an die Handtasche zu gelangen, schlugen sie im Liesebühl die vordere Seitenscheibe des Fahrzeuges ein. Für die Fahndung hat die Polizei hier Bilder veröffentlicht.

Wie die Polizei mitteilte, hoben der oder die Täter anschließend in der Volksbank in der Göttinger Straße mit einer Geldkarte aus der Handtasche einen vierstelligen Betrag ab. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise zur Tat (Telefon: 03606/6510).

