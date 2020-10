Fraktionen beraten über den Heiligenstädter Haushalt

22 A4-Blätter hatte Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) am Dienstagnachmittag an eine Tafel in der Stadthalle gehängt. Auf ihnen waren die Stichpunkte samt Geldsumme zu lesen, in die die Stadt im kommenden Jahr investieren könnte, eine Sammlung der Wünsche aus der Stadtverwaltung quasi. Auch für den Laien war ersichtlich, dass mit dem Budget von 2,26 Millionen Euro Eigenanteil nicht annähernd alle Punkte in den Haushalt der Stadt aufgenommen werden können. Deshalb hatte der Bürgermeister Vertreter der Stadtratsfraktionen zu diesem Arbeitsgespräch geladen, um eine Prioritätenliste zu erstellen. Die wird in den Fraktionen besprochen, bevor der Haushalt für das Jahr 2021 in der nächsten Stadtratssitzung am 3. November eingebracht werden soll.

Bereits 2019 gab es so eine Beratung, in diesem Jahr waren nun auch die Bürger der Stadt und den Ortsteilen eingeladen, dabei zu sein. „Im vergangenen Jahr gab es nach diesem Gespräch wenig Diskussionen im Stadtrat zum Haushalt. Wenn nach der Einbringungen Änderungen gewollt werden, ist das ungleich anstrengender. Ich empfand eine Orientierung im Vorfeld als sehr hilfreich“, sagte Thomas Spielmann. Wilhelmstraße und Hospitalstraße als große Brocken Nach seiner Meinung sollten zwei große Brocken auf die erste Prioritäten-Liste genommen werden. Das sind zum einen die Sanierung der Wilhelmstraße und zum anderen der dritte Bauabschnitt in der Hospitalstraße in Heiligenstadt. „Eine halb fertige Fußgängerzone bringt niemandem etwas und für die Hospitalstraße haben wir bereits Bauleistungen vergeben.“ Beide Maßnahmen wanderten symbolisch auf eine zweite Tafel zusammen mit dem Kindergarten Pusteblume, um das letzte Drittel der Einrichtung auszubauen und so der Kindergartenbedarfsplanung gerecht zu werden sowie für die Außenanlagen, den 4. Bauabschnitt am Stadion. Dort soll das Vereinsgebäude saniert werden. Dann gab der Bürgermeister die Bühne frei für weitere Vorschläge und auch zur Diskussion. Als erster meldete sich Volker Lamprecht (BI) zu Wort, um seinen Hut für das Eichsfeld-Museum und die momentan entstehende neue Dauerausstellung sowie für eine Investition in den Vitalpark (125.000 Euro) in den Ring zu werfen. Eine dortige Saunalandschaft würde die Attraktivität der Stadt steigern, auch überregional. Thomas Spielmann berichtete daraufhin von einer besonderen Unterstützung von Landesseite, die vorsieht, im kommenden Jahr Thermen zu unterstützen. „Da sind Mittel zugesagt, aber noch nicht bewilligt. Man könnte dann, wenn das Geld fließt, in den Vitalpark investieren.“ Der Punkt Eichsfeldmuseum wurde aber aufgenommen. Ohne viel Diskussion einig beim Bürgerbudget Petra Welitschkin (Linke) machte sich für die Aufnahme des Bürgerbudgets stark. Ohne viel Diskussion wanderte das dazugehörige Blatt auf die entsprechende Seite. Man war sich einig. Peter Gabel (CDU) tat sich schwer, Favoriten aus der Liste auszuwählen. „Ich kann schlecht sagen, dass ich etwas für mehr oder weniger wichtig halte.“ Trotzdem sprach er den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bernterode als eine „wichtige Sache“ an. Auch diese Maßnahme wanderte auf die Liste mit Priorität eins. Der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Karlheinz Staufenbiel, sprang für den Stadtweg in Kalteneber in die Bresche. Gerade weil dort aktuell ein Wohnbaugebiet entsteht, sei die Maßnahme sinnvoll und notwendig. Claudius Hille (Grüne) schlug dann vor, die ganze Sache von hinten aufzurollen. Projekte, die die größte Abhängigkeit, aber die wenigste Dringlichkeit haben, könnte man „ins Skat drücken“. Dann könne man schauen, was übrig bleibt. Die Erneuerung der 20 Jahre alten Beregnungsanlage des Barockgartens zum Beispiel könnte nach seiner Meinung sicher ein Jahr warten. Bauamtschef Philipp Heinrichs machte daraufhin klar, dass außer der Wilhelm- und der Hospitalstraße in Heiligenstadt sowie dem Stadtweg in Kalteneber theoretisch alles zu schieben ginge. Eine Stimme für Arbeiten im Kurpark Von Seiten der Bürger, die nur verhalten der Einladung der Stadtverwaltung gefolgt waren, meldete sich lediglich Gerhard Stitz zu Wort, der für die Aufnahme der Maßnahme im Kurpark plädierte. Dabei geht es um ein Revitalisierungskonzept, den Spielplatz Fuchswinkel und eine geplante Minigolfanlage, für die im kommenden Jahr Eigenmittel von 110.000 Euro nötig wären. Am Ende standen der Wilhelm, das Stadion, der Kindergarten Pusteblume, die Hospitalstraße, das Feuerwehrgerätehaus in Bernterode, das Eichsfeldmuseum, das Bürgerbudget und der Stadtweg in Kalteneber auf der Liste mit Priorität eins. In der Summe würde das die verfügbaren Eigenmittel zwar um rund 40.000 Euro überschreiten, aber von Seiten der Stadtverwaltung gab es das Signal, das sich das vermutlich trotzdem stemmen lassen könnte. Thomas Spielmann bat die Fraktionsmitglieder, mit dieser Liste in ihre Beratungen zu gehen. Beschlossen wurde an diesem Dienstagnachmittag nichts.