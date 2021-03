Fraktionen erheben Vorwürfe gegen den Landrat

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat für die in Turbulenzen geratene Greensill Bank einen Insolvenzantrag gestellt.

Eichsfeld. Eichsfelder Kreistag hat Greensill-Anlage von zwei Millionen nicht abgesegnet, auch gebe es keine Anlagerichtlinie in der Behörde.

Der mögliche Verlust von zwei Millionen Euro, die der Landkreis Eichsfeld bei der Greensill Bank im Februar dieses Jahres angelegt hat, sorgt weiter für Diskussionen in der Kommunalpolitik. Vor allem Fraktionen des Kreistages melden sich zu Wort. Wie hoch der Verlust sei, wisse man erst, wenn das Insolvenzverfahren eröffnet ist, hieß es dazu am Dienstag aus dem Thüringer Finanzministerium. Auch der Freistaat bangt um seine Einlagen in einer Höhe von 50 Millionen Euro.