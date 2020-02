Worbis. Bei einem Brand in Worbis wurde am Donnerstag eine 57-Jährige schwer verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frau bei Brand in Worbis schwer verletzt

Bei einem Brand in Worbis wurde am Donnerstag eine Frau schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam die 57-Jährige mit Brandverletzungen und dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung am Nachmittag ins Krankenhaus.

In ihrer Wohnung, in der Elisabethstraße, war am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Passanten bemerkten den Rauch und verständigten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle, für den Hund der Familie sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen.

Zur Brandursache und zum Schadensausmaß könnten derzeit noch keine Aussagen getroffen werden, hieß es von der Polizei. Die Kriminalpolizei sei derzeit vor Ort, um Spuren zu sichern.

Frau bei Brand in Worbis schwer verletzt Frau bei Brand in Worbis schwer verletzt Eine 57-Jahre alte Frau musste mit am Donnerstag mit Brandverletzungen und dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. In ihrer Wohnung, in der Worbiser Elisabethstraße, war am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Frau bei Brand in Worbis schwer verletzt Eine 57-Jahre alte Frau musste mit am Donnerstag mit Brandverletzungen und dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. In ihrer Wohnung, in der Worbiser Elisabethstraße, war am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Frau bei Brand in Worbis schwer verletzt Eine 57-Jahre alte Frau musste mit am Donnerstag mit Brandverletzungen und dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. In ihrer Wohnung, in der Worbiser Elisabethstraße, war am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Frau bei Brand in Worbis schwer verletzt Eine 57-Jahre alte Frau musste mit am Donnerstag mit Brandverletzungen und dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. In ihrer Wohnung, in der Worbiser Elisabethstraße, war am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Frau bei Brand in Worbis schwer verletzt Eine 57-Jahre alte Frau musste mit am Donnerstag mit Brandverletzungen und dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. In ihrer Wohnung, in der Worbiser Elisabethstraße, war am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Frau bei Brand in Worbis schwer verletzt Eine 57-Jahre alte Frau musste mit am Donnerstag mit Brandverletzungen und dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. In ihrer Wohnung, in der Worbiser Elisabethstraße, war am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Frau bei Brand in Worbis schwer verletzt Eine 57-Jahre alte Frau musste mit am Donnerstag mit Brandverletzungen und dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. In ihrer Wohnung, in der Worbiser Elisabethstraße, war am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Frau bei Brand in Worbis schwer verletzt Eine 57-Jahre alte Frau musste mit am Donnerstag mit Brandverletzungen und dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. In ihrer Wohnung, in der Worbiser Elisabethstraße, war am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Frau bei Brand in Worbis schwer verletzt Eine 57-Jahre alte Frau musste mit am Donnerstag mit Brandverletzungen und dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. In ihrer Wohnung, in der Worbiser Elisabethstraße, war am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Eckhard Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen