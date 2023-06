Frau mit Stichverletzungen ins Krankenhaus - Polizei nimmt 34-Jährigen fest

Heiligenstadt. Der Mann wurde von der Polizei in Heiligenstadt in der nähe des Tatortes festgenommen. Die 81-Jährige musste noch in der Nacht operiert werden.

Ein 34-jähriger Mann soll gestern Abend eine 81-jährige Frau in einem Mehrfamilienhaus in Heiligenstadt mehrere Stichverletzungen zugefügt und dabei schwer verletzt haben. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und noch in der Nacht operiert werden. Den mutmaßlichen Täter nahmen Polizisten in der Nähe des Tatortes fest. Während der Festnahme leistete er lau Polizeiangaben massiven Widerstand. Er verletzte sich leicht und wurde im Anschluss medizinisch versorgt.

Zum Tatmotiv und Ablauf des Geschehens hat die Kriminalpolizei Nordhausen mit Unterstützung des Thüringer Landeskriminalamtes die Ermittlungen aufgenommen. Noch am Abend begannen die Spezialisten mit der Spurensicherung am Tatort, die am heutigen Vormittag fortgesetzt wird.

