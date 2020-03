Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frauenbildungs- und Begegnungsstätte „ko-ra-le“ erhält 10. Frauenpreis

Eine Überraschung nachträglich zum Frauentag gab es für die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte „ko-ra-le“ aus Heiligenstadt am Mittwoch. Der Name ist eine Abkürzung und steht für den Verein „Kommen, rasten, leben“. Bei der Verleihung des 10. Frauenpreises, der von der Linken-Fraktion im Thüringer Landtag ausgerichtet wird, konnte sich die Eichsfelder Einrichtung nun über den ersten Preis freuen. Er ist mit 500 Euro dotiert.

Mit der Auszeichnung sollen herausragende Leistungen von Frauen in Gesellschaft und Politik gewürdigt werden. Beworben habe sich der Verein aber nicht selbst, sagt Geschäftsführerin Karola Klingebiel. Vielmehr war es der Linke-Kreisverband im Eichsfeld, der angefragt hatte, ob man die Einrichtung nominieren dürfe. Eine Jury wählte dann aus den vielen Bewerbungen aus. „Wir freuen uns total. Jetzt überlegen wir uns noch einen schönen Platz für die Urkunde“, so Karola Klingebiel. „Das ist wirklich nicht alltäglich und etwas Besonderes für uns. Wir verstehen es als eine Wertschätzung unserer Arbeit, die wir hier vor Ort leisten. Es ist eine tolle Sache, dass unser Engagement über die vielen Jahre hinweg nicht als selbstverständlich hingenommen wird.“

Zur Preisverleihung ging es am Mittwoch in den Festsaal des Rathauses in Erfurt, der voll besetzt mit Frauen aus ganz Thüringen war. Die Laudatio bei der Frauentagsveranstaltung hielt die Kreistagsabgeordnete Petra Welitschkin (Linke). In der Begründung für den Preis heißt es, dass die „ko-ra-le“ mit ihren Angeboten seit 29 Jahren aktiv die Gleichstellung von Mann und Frau fördere. „Kostenlose Beratung von Frauen, Unterstützung und Motivation bei der Arbeitssuche, vielfältige Bildungsangebote, Vermittlung von Kompetenzen, Hilfe zur Selbsthilfe, Austausch und Wertschätzung tragen dazu bei, die Chancen von Frauen, ausdrücklich auch mit Migrationshintergrund, in Bildung, Berufsvorbereitung und im Erwerbsleben zu steigern.“ Dabei sei das Frauenbildungs- und Begegnungszentrum als Frauenzentrum und Träger der sozialen Arbeit ein fester Bestandteil im Gemeinwesen des Eichsfeldes und der Stadt Heiligenstadt.