Es gibt drei Daten, bei denen jeder, der sie bewusst miterlebt hat, noch genau weiß, wo er damals war. Eines ist der 11. September 2001, der Terroranschlag auf New York und Washington. Die anderen beiden sind der 9. November 1989 und der 3. Oktober 1990 – der Tag des Mauerfalls und der Tag der Deutschen Einheit.

Es ist kaum zu glauben, dass das bereits 30 Jahre her ist. Eine ganze Generation. Schon am 4. Februar 2018 war der Tag, an dem die Mauer länger weg war, als sie stand. 28 Jahre stand sie für zwei Systeme, für den kalten Krieg, ja, für eine Diktatur. Ich selbst habe noch das Bild vor Augen, als ich als ganz junges Ding im September 1989 eine Freundin in Ost-Berlin besuchte und vor dem verriegelten, abgesperrten Brandenburger Tor stand. Nur zwei Monate später war die Barriere weg.

Als Kind stand ich einst mit meinem Vater am Thalwender Kreuz. Die gute Sicht erlaubte es, die Spitzen des Mahnmals von Friedland zu sehen. Zum damaligen Zeitpunkt unerreichbar.

All das sollte in Erinnerung bleiben, nicht vergessen, sondern weitergegeben werden. Denn Freiheit weiß man nur zu schätzen, wenn es eine Zeit im Leben gab, in der sie nicht selbstverständlich war. Freiheit ist das höchste Gut. Lassen Sie uns in diesem Sinne hoffnungsvoll in das 31. Jahr der Deutschen Einheit gehen.