Fremdsprachen in Heiligenstadt erlernen

Heiligenstadt. Zwei neue Fremdsprachenkurse bietet die Kreisvolkshochschule Eichsfeld an. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld bietet ab September neue Sprachkurse in Heiligenstadt an. Der Französisch Kurs für Neueinsteiger beginnt ab dem Abend des 6. September. Ohne Vorkenntnisse können die Teilnehmer an 12 Abenden die Grundlagen der französischen Sprache erlernen. Außerdem bietet die Kreisvolkshochschule noch einen weiteren Sprachkurs an. Bereits ab dem 4. September können Interessierte die englische Sprache von Grund auf, ebenfalls ohne Vorkenntnisse, an 15 Abenden erlernen.

Weitere Informationen sowie die Anmeldung sind auf der Homepage der Kreisvolkshochschule unter www.kvhs-eichsfeld.de zu finden.