Fridays for Future: Klima-Demo 29. November in Heiligenstadt

Beim vierten internationalen Klima-Aktionstag am Freitag, 29. November, protestieren auch in Heiligenstadt Menschen mit Fridays for Future und fordern den „Neustart Klima“. Weil das Klimapaket der Bundesregierung unzureichend sei, sei ein Neustart der Klimaschutzbemühungen in Deutschland notwendig, um auf der UN-Klimakonferenz in Madrid Verantwortung für globale Klimagerechtigkeit zu übernehmen, teilen die Veranstalter mit und kritisieren „die ignorante und unverantwortliche Klima- und Umweltpolitik der regierenden Parteien“. Nötig sei ein radikaler Umbruch, sagt Julian Zabel (19), Organisator von Fridays for Future Thüringen. „Das Klimapaket muss erneuert werden, weil die Bundesregierung damit auf lokaler Ebene konsequenten Klimaschutz blockiert“, fügt Lukas Backhaus (18) hinzu, Organisator von Fridays for Future Heiligenstadt.

Die Bewegung beruft sich auf das 1,5-Grad-Ziel von Paris und fordert unter anderem den Kohleausstieg bis 2030. „Wir dürfen nicht mehr die Augen davor verschließen, was unser Verhalten im globalen Zusammenhang bedeutet: Wir leben im Wohlstand durch Ausbeutung des Planeten, Ausbeutung von Frauen und indigenen Völkern und auf Kosten aller zukünftigen Generationen", betont Ida Frankenberg (18), ebenfalls Organisatorin von Fridays for Future Heiligenstadt. Die Aktion in Heiligenstadt beginnt um 10 Uhr vor dem Bahnhof.