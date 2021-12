Friedenslicht kommt am Donnerstag nach Heiligenstadt

Heiligenstadt. Wann ist die Verteilung am Heiligenstädter Rathaus geplant?

Früher als aus den vergangenen Jahren gewohnt, wird das Friedenslicht aus Bethlehem im Eichsfeld eintreffen. Verteilt wird es Donnerstag, 16. Dezember, um 17 Uhr am Eingang des Heiligenstädter Rathauses am Marktplatz. Es wird jedes Jahr durch ein Kind in Bethlehem entzündet und per Flugzeug nach Wien gebracht, von wo es Pfadfinder abholen und in ganz Europa verteilen. Mit dem Weitergeben wird an den Auftrag erinnert, den Frieden unter den Menschen zu verwirklichen.