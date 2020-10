„Frisierhauben“ etwas nachjustiert

Die Generalsanierung der Heiligenstädter Fußgängerzone ist in vollem Gange.

Heiligenstadt. Die Generalsanierung der Fußgängerzone ist in vollem Gange. Ein Teil vom „Wilhelm" ist schon neu gepflastert, Laternen und Platanen stehen. Nun sind die Strahler der „Frisierhauben“, wie die Laternen bereits scherzhaft genannt werden, noch einmal neu justiert worden, damit sie teils auch Schatten ermöglichen. „Das kommt dem Flair der Altstadt etwas näher“, erklärt Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI). Er weiß, dass die Laternen in ihrer Form polarisieren. „Es ist vielleicht nicht Liebe auf den ersten, aber sicher auf den zweiten Blick“, hofft er. Außerdem können in ihnen Lautsprecher untergebracht werden. Auch die Polleranlage ist installiert und funktioniert. Gerade entsteht das erste Wasserspiel.